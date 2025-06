PIJANI ČOLA ZAMUCKUJE U EMISIJI! „JA, KEMAL MOETO…“ Pevač posrnuo, šta mu se dešava?! (VIDEO)

Zdravko Čolić bio je nedavno gost u jednoj makedonskoj emisiji, a tom prilikom se čudno ponašao.

Ma koliko bio zvezda, dozvolio je sebi da se u vidno alkoholisanom stanju pojavi u javnosti.

„Ti da znaš, odmah ja da ti kažem… Evo preko puta su mlade žene… Moj prvi nastup u domu JNA je biou Skoplju. Jesi li ikad bio u JNA? Jesi’“, započeo je Čolić koji nije bio baš svoj u tom programu.

Potom je nerazgovetno izgovorio ime svog kolege Kemala Montena.

„Imao sam dve pesme, Sinoć nisi bila tu i Gori vatra. Ja, Kemal Moeto… Znaš koliko je cveća bilo na bini? 100 buketa. Je li to normalno ili je ne… kako da kažem?“, dodao je.

Inače, pevač je dobio, mahom, negativne komentare posle ovog gostovanja, koje mu i nije trebalo.

Podsetimo, Zdravko Čolić u poslednje vreme šokira javnost. On se, štaviše, pojavio nedavno na proslavi rođendana sina ozloglašenog mafijaša Velibora Popovića.

Ovo je prokomentarisao i čelnik Hype produkcije, Saša Mirković.

„Evo ja pitam Zdravka Čolića: Kako te nije sramota. Aj posle toliko godina da mi odgovori. Jesi li ti pevač, pa je l ti znaš ko je ko u ovom poslu“, rekao je Mirković.

Tom prilikom se dotakao i još nekih pevača koji pristaju da budu deo estradno-kriminalnog spoja.

„Pevači koji pristaju na to i koji uvode te kriminalce u posao, znači narkod*lere i ostale, treba javno da pričamo o njima ko su. I to su jesu i Aco Pejović, Svetlana Ražnatović, Tea Tairović, Breskvica i svi oni koji se muvaju tu. Na kraju krajeva, tu se pojavljivao i Zdravko Čolić. Šta će Zdravko Čolić na takvim feštama koje prave narkod*leri i kriminalci?! To meni nije jasno“, izjavio je Saša.

Detaljnije u videu koji je pred vama:

Zajecaronlone.com V.M./Hypetv.rs