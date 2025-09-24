PET KLJUČNIH TAČAKA RAZGOVORA VUČIĆA I RUBIJA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je u Njujorku imao značajan i sadržajan razgovor s državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom.

I to o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkom odgovoru na bezbednosne izazove.

Ovo je, bez ikakve sumnje, najvažniji sastanak koji će Vučić imati u Njujorku, gde prisustvuje 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Državni sekretar Rubio jedan je od dva najbliža saradnika šefa Bele kuće Donalda Trampa, uz potpredsednika Džej Di Vensa.

Ključne teme razgovora Vučića sa Rubiom mogle bi se grupisati u pet tačaka: ekonomska saradnja i američke tarife, strateški dijalog Srbije i SAD. Bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, saradnja u oblasti novih tehnologija učešće SAD na Ekspo 2027.

Posebno je važno, a to je apostrofirao i sam predsednik Vučić, što je jedna od tema bila zaštita naših sunarodnika u južnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Jer Amerika ima najvažniju ulogu u međunarodnoj misiji Kfor.

– Fokus razgovora bio je na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa. Razmotrili smo i mogućnost novih investicija, saradnje u oblasti energetike i novih tehnologija. Kao i perspektive koje pruža mehanizam našeg strateškog dijaloga – napisao je Vučić na Instagramu posle sastanka.

On je naglasio da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, kao preduslovu svakog daljeg napretka i boljeg života svih građana. Izrazivši, kako je rekao, zahvalnost na ulozi Sjedinjenih Američkih Država u zaštiti bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kao i na njihovom doprinosu procesu dijaloga Beograda i Prištine.

Vučić je rekao i da Srbija, istovremeno, ceni i podršku SAD na svom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, što predstavlja jedan od strateških ciljeva naše zemlje.

– Otvoren i iskren dijalog, na temeljima međusobnog poverenja i poštovanja, predstavlja najbolji put ka jačanju partnerstva Srbije i SAD. Uveren sam da će naši odnosi u budućnosti dobiti još snažniji zamah, na obostranu korist i u interesu mira, stabilnosti i prosperiteta – naveo je Vučić.

Oglasio se potom i Rubio. Američki državni sekretar istakao je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku razgovarao o strateškom dijalogu koji će, kako je naglasio, uskoro pokrenuti dve nacije.

– Drago mi je da sam video predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Razgovarali smo o strateškom dijalogu koji će naše dve nacije uskoro pokrenuti i o učešću SAD na Ekspo 2027. Što su obe prilike za dalje jačanje naših bilateralnih odnosa dok nastojimo zajedno izgraditi bolju budućnost – napisao je Rubio na društvenoj mreži X.

