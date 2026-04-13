Penjaroja: ”Veoma bitna pobeda za nas, posle tri uzastopna poraza”

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je sinoć, posle trijumfa nad Cedevita Olimpijom (85:79) da je to bila veoma bitna pobeda za njegovu ekipu, posle tri vezana poraza u oba takmičenja.

“Veoma bitna pobeda za nas, posle tri uzastopna poraza. Danas je bila važna utakmica za nas zbog borbe za prvo mesto u ABA ligi. Cedevita Olimpija je tim koji igra jako dobro, posebno na domaćem terenu. Imali smo problem u prvom poluvremenu. Protivnik je kontrolisao ritam. Imali su šest ofanzivnih skokova u prvom poluvremenu i iz toga postigli 11 poena”, rekao je Penjaroja posle utakmice.

Istakao je da je ekipa bila bolja u drugom poluvremenu.

Zajecaronline/tanjug

