Penjaroja nakon poraza Partizana: ”Čestitke Žalgirisu, odigrali su bolje od nas i zaslužili su pobedu”

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je posle poraza od Žalgirisa (83:74) da je utakmica bila veoma emotivna zbog odavanja počasti Dušku Vujoševiću, kao i da su gosti zasluženo pobedili.

“Prvo, čestitke Žalgirisu, odigrali su bolje od nas i zaslužili su pobedu. Utakmica u kojoj je Žalgiris igrao sa dobrim procentima, u prvom poluvremenu posebno. Poboljšali smo odbranu u drugom poluvremenu, ali smo celu utakmicu imali problem u pet na pet u napadu. Igrali smo samo sa 11 asistencija, to nije dobro, promašivali smo šuteve, otvorene, polaganja. Jasno je da naš napad nije bio dobar večeras, moramo da se unapredimo i pripremimo za Cedevita Olimpiju”, izjavio je Penjaroja u uvodnom obraćanju na konferenciji za medije posle utakmice.

Odmah po okončanju utakmice je i Karlik Džons zvanično produžio ugovor.

Zajecaronlin/Tanjug

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!