Partizan večeras protiv Asvela: Prilika za iskupljenje posle poraza u derbiju
Košarkaši Partizana dočekuju večeras od 20.45 ekipu Asvela u meču 33. kola Evrolige. Biće ovo sjajna prilika za crno-bele da se iskupe svojim navijačima za poraz u derbiju od Crvene zvezde koji se desio u nedelju.
Fenjeraš elitnog takmičenja u Beograd stiže nakon poraza od Makabija na svom terenu, dodatni hendikep za francusku ekipu je i izostanak Glina Votsona koji se povredio u duelu sa Ponosom Izraela.
– Utakmice protiv ekipe kao što je Asvel su teške, treba da je shvatimo ozbiljno kao i svaku drugu. Izgubili smo od njih u gostima, sada je prilika je da se iskupimo. Oni su dobar tim i igraju dobru košarku, iako tabela pokazuje drugačije. I mi smo bili u toj poziciji. Moramo da im odamo priznanje za ono što su uradili do sada, da uđemo što ozbiljnije i pokušamo da pobedimo. To će nam pomoći da nastavimo da gradimo samopouzdanje i idemo napred u dobrom ritmu – rekao je centar crno-belih Bruno Fernando uoči duela sa Asvelom.
Partizan se nalazi na 16. mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 20 poraza, dok je Asvel na poslednjoj, 20. poziciji sa učinkom 8-24.
Zajecaronline.com/24sedam/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar