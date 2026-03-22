Partizan pred velikim izazovom: Penjaroja o važnosti duela sa Zvezdom
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred meč četvrtog kola Top 8 faze AdmiralBet ABA lige da je večiti derbi uvek posebna utakmica i dodao je važno da se njegova ekipa dobro pripremi za duel za Crvnom zvezdom.
Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 20.30 časova Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni.
– Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvek posebna utakmica, ali na kraju, ipak reč o meču regularnog dela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je reč o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo – rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.
Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski naveo je da svi u ekipi jedva čekaju utakmicu protiv Zvezde.
– Trener je posle meča sa Parizom rekao da sa nestrpljenjem čeka nedelju i derbi. Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije. Atmosfera u ekipi je fenomenalna. U poslednje vreme igramo dobro, dobro se osećamo i situacija je mnogo bolja nego ranije – izjavio je Pokuševski.
Partizan je vodeći na tabeli AdmiralBet ABA lije sa 18 pobeda i jednim porazom, a Zvezda se nalazi na četvrtom mestu sa učinkom 14-5.
Zajecaronline/24sedam.rs/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
