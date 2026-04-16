Partizan pre 34 godine postao prvak Evrope: Đorđevićev koš za istoriju u Istanbulu

Košarkaški klub Partizan osvojio je na današnji dan pre 34 godine titulu evropskog šampiona, pobedom protiv španskog Huventuda trojkom Aleksandra Đorđevića u poslednjim trenucima utakmice, koja je odigrana u dvorani “Abdi Ipekči” u Istanbulu.

Partizan je 16. aprila 1992. godine u Istanbulu u finalu tadašnjeg Kupa šampiona savladao Huventud rezultatom 71:70.

Za najkorisnijeg igrača Fajnal fora proglašen je košarkaš “crno-belih” Predrag Danilović.

Ekipu Partizana, koja je u proseku bila stara 21,7 godina, predvodio je sa klupe Željko Obradović, a njegov asistent je bio legendarni Aleksandar Nikolić.

Za Partizan su u finalu Kupa šampiona 1992. godine igrali Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović, Nikola Lončar, Zoran Stevanović, Dragiša Šarić, Željko Rebrača, Mlađan Šilobad, Slaviša Koprivica, Vladimir Dragutinović i Ivo Nakić.

Partizan je prethodno 14. aprila 1992. u polufinalu Fajnal fora savladao italijanski Filips rezultatom 82:75, dok je Huventud bio bolji od Estudijantesa sa 91:69.

Košarkaši Partizana su zbog rata na prostoru bivše Jugoslavije mečeve kao domaćini u grupnoj fazi Kupa šampiona igrali u predgrađu Madrida, Fuenlabradi, a “crno-beli” su na svim utakmicama imali veliku podršku španskih navijača.

Partizan je u grupnoj fazi igrao u grupi B sa Huventudom, Estudijantesom, Filipsom, Bajer Leverkuzenom iz Nemačke, Arisom, holandskim Komodorom i belgijskim Maes Pilsom. Crno-beli su osvojili četvrto mesto u grupi sa devet pobeda i pet poraza, a u četvrtfinalu su igrali sa Knorom (sadašnjim Virtusom) iz Bolonje.

Partizan je jedini meč na domaćem terenu u Beogradu u toj sezoni odigrao protiv Knora u četvrtfinalnoj seriji. “Crno-beli” su slavili 2:1 u četvrtfinalnoj seriji i izborili su plasman na F4 u Istanbul.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!