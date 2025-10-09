PARTIZAN OPET OD GOTOVOG PRAVIO VERESIJU: Efesu ipak servirana osveta

Košarkaši Partizana upisali su drugu pobedu (zaredom) u Evroligi, pošto su na svom parketu u trećoj rundi Evrolige savladali i Anadolu Efes – 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18).

Najavljivali smo da bi morao da proradi ponos kod većine igrača Partizana koji su proletos poniženi izašli iz Arene kada ih je Efes dotukao i sa sobom u Istanbul odneo nade o plej-ofu. I, čini se kao da se upravo to desilo! Iako su opet od gotovog pravili veresiju, bila je ovo najbolja partija crno-belih od početka sezone i odlična podloga za ono što sledi. Svaki igrač je dao određeni doprinos u slatkoj osveti turskom gigantu koji je sada na negativnom učinku nakon što je prošle nedelje poražen i od Hapoela.

Sasvim se videlo od prvog napada da je Partizan izuzetno fokusirano i sa pravim planom ušao u utakmicu. Energija je bila na mestu, a već posle četiri minuta razlika je bila dvocifrena. Tajrik Džons bio je centralna figura na startu meča, da bi kasnije u njegove patike uskočio Dilan Osetkovski.

Željka Obradovića definitivno mogu da raduju partije njegovih centara koji su večeras „pojeli“ petice Efesa. Tandem Bonga-Tajrik funkcionisao je kao sat, Karlik je igrao svoju igru. A kada je teško – Braun je bio tu da trojkom smiri goste.

Svako dao doprinos

Iako su oni u prvoj deonici pogodili pet trojki, na pauzu su otišli sa solidnim minusom. Do poluvremena je on dodatno narastao, kada je po parketu krenuo da pleše Dilan Osetkovski. Sa ovakvom verzijom Amerikanca Partizan dobija jednu ozbiljnu širinu na obe strane terena. Sjajni centar radio je dominirao u reketima, hvatao i popravljao promašaje, pogađao penale i bio najzaslužniji za to što su crno-beli na poluvreme otišli sa +12.

Utisak je da se energija u Areni dugo nije osećala kao večeras. Sa tribina se prenela na parket, a odatle na rezultat – ali kao da ju je zafalilo u trećoj četvrtini. Bio je to ubedljivo najslabiji period crno-belih. Mada je Partizan čitavo vreme uspevao da održi pristojnu razliku, mic po mic, pomalo neprimetno, Efes je topio minus. Osmani je igrao nešto slabiju utakmicu sve dok nije pogodio trojku za -7 koja je prethodila potpunom povratku gostiju u meč. Može se reći da je jedini večeras nezavidnu partiju u redovima domaće ekipe pružio Džabari Parker. Greška u finišu treće deonice nakon koje su Turci prišli na posed zaostatka prikovala ga je za klupu.

Partizan naučio da rešava dramu

Krenula je nova igra nerava u poslednjoj četvrtini, baš kao protiv Armanija. Kada je Lojd pogodio trojku za, kasnije će se ispostaviti, jedino vođstvo Efesa na meču, žamor je zavladao Arenom. Međutim . Ova ekipa ima strašan karakter. Previše puta se ova grupa srela sa sličnim situacijama prošle sezone da ne bi znala kako da reaguje. I upravo su „X“ faktori bili – Karlik Džons i Sterling Braun. Kada je bilo najpotrebnije, njih dvojica su pogađali, razigravali. A Isak Bonga se, kao i uvek, iz prikrajka pobrinuo da pobeda ne isklizne. Na kraju je zakucavanje Tajrika označilo pobednika, a sve je bilo rešeno kada je Lojd promašio otvorenu trojku na minut do kraja.

Najefikasniji u drugom trijumfu Partizana u Evroligi bio je upravo Braun sa 24 poena, dok ga je Tajrik pratio sa 18. Ajzea Kordinije je za Efes ubacio 24, a Erdžan Osmani tri poena manje.

Zajecaronline/Sport.org/I.R.

