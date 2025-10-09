PARTIZAN KAŽNJEN: 13.000 evra zbog incidenata!

Disciplinska komisija Evrolige saopštila je da je kaznila košarkaški klub Partizan sa 13.000 evra zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Olimpije iz Milana.

Košarkaši Partizana pobedili su 2. oktobra u Beogradskoj areni ekipu Olimpije rezultatom 80:78.

U saopštenju se navodi da je beogradski klub kažnjen sa 13.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren na osnovu člana 29.2.g) Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Košarkaši Partizana će večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati Efes u trećem kolu Evrolige.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

