PARTIZAN IZRAZIO NEZADOVOLJSTVO: Klub se oglasio povodom odluke FSS

Fudbalski klub Partizan izrazio je danas “ozbiljno nezadovoljstvo” povodom odluke Fudbalskog saveza Srbije da se Pavle Ilić delegira za glavnog sudiju predstojećeg 178. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.

“Imajući u vidu iskustva sa ranijih derbi susreta u kojima pomenuti sudija, po našem uverenju, nije odgovorio težini i značaju utakmice, a gde su pojedine odluke direktno uticale na tok i ishod meča na štetu našeg kluba, smatramo da je njegovo delegiranje za ovako važan susret potpuno neprihvatljivo”, navodi se na sajtu beogradskog kluba.

Ističe se i da Partizan ovim saopštenjem ne vrši bilo kakav pristisak niti dovodi u pitanje potrebu za unapređenjem i reformom sudijske organizacije.

“Međutim, verujemo da odluke ovog tipa ne predstavljaju korak u dobrom pravcu. U trenutku kada je borba za titulu u završnoj fazi i kada je regularnost takmičenja pod posebnim fokusom sportske javnosti, neophodno je pokazati maksimalnu odgovornost. Smatramo da ovakvo delegiranje, imajući u vidu dosadašnje okolnosti, može dodatno da produbi sumnje i naruši poverenje u regularnost takmičenja, što je štetno kako za sam derbi, tako i za celokupni sistem i proces reforme sudijske organizacije”, poručili su “crno-beli”.

PARTIZAN IZRAZIO NEZADOVOLJSTVO

Dodaje se i da Partizan ostaje posvećen fer-pleju, sportskom nadmetanju i zaštiti integriteta takmičenja.

“Očekujemo da svi akteri, a posebno oni koji donose odluke od najvećeg značaja, postupaju u duhu odgovornosti i jednakog tretmana svih klubova. U interesu srpskog fudbala, regularnost mora biti iznad svega”, saopštio je Partizan.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće u nedelju od 17 časova 178. večiti derbi na stadionu “Rajko Mitić”.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige Srbije sa 54 boda, dok je Partizan drugoplasirani sa 53.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.