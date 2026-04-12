Partizan igra na Vaskrs: Evo šta očekuje crno-bele protiv Cedevite Olimpije

Ljubljana će vaskršnjeg popodneva biti centar regionalne košarke.

U dvorani „Stožice“, snage će odmeriti Cedevita Olimpija i Partizan (17.00, TV Arena sport Premium1), u meču koji je mnogo više od običnog ligaškog okršaja. Dok se domaćin bori da prekne crnu seriju, crno-beli u Sloveniju stižu sa jasnim ciljem – osvajanje pol-pozicije pred plej-of.

Iako Partizan u ovaj duel ulazi kao favorit na papiru, istorija gostovanja u Ljubljani govori drugačije. Crno-beli su u dosadašnjih sedam susreta u „Stožicama“ slavili samo jednom, dok je domaći tim trijumfovao čak šest puta. Taj podatak, uz podatak da Cedevita Olimpija želi da prekine niz od pet poraza, garantuje bespoštednu borbu od prvog sudija zvižduka.

– Moramo biti spremni na izuzetno čvrstu i zahtevnu utakmicu. Cedevita je tradicionalno neugodna kod kuće. Potrebno je da unapredimo igru i budemo na znatno višem nivou nego u prethodnim mečevima – rekao je u najavi meča trener Partizana Đoan Penjaroja.

Za ekipu Partizana kalkulacija ne postoji. Pobedama u poslednja dva kola osigurali bi prvo mesto pred plej-of i prednost domaćeg terena, što bi mogao da bude ključni faktor u borbi za titulu. S druge strane, Ljubljančani se još uvek nadaju petoj poziciji na tabeli, za šta su im neophodne pobede, ali i porazi Kluža.

Sve oči biće uprte u spoljnu liniju oba tima.

Glavni motor domaćina je Umoja Gibson, najbolji strelac i asistent ekipe (15,2 poena i 5 asistencija), dok će mu na drugoj strani odgovoriti Šejk Milton, čovek koji svojom kreativnošću i poentiranjem drži ritam beogradskog tima.

– Znamo šta je ulog – pobeda nam donosi domaći teren u doigravanju. Iako nas muče energija i nedavni porazi, ne smemo se osvrtati nazad. Moramo ostati fokusirani i držati se zajedno – izjavio je Karlik Džons.

Ovaj meč imaće i svečarski karakter. U sklopu proslave 25 godina regionalnog takmičenja, ljubljanska publika će imati priliku da pozdravi čuvenu generaciju Union Olimpije iz 2002. godine, koja je ušla u istoriju kao prvi osvajač Jadranske lige.

Rukovodstvo regionalnog takmičenja donelo je odluku da vođenje meča poveri iskusnoj sudijskoj trojci koju čine Uroš Obrknežević, Sašo Petek i Josip Radojković.

Zajecaronline/24sedam

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.