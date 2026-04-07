PARTIZAN IDE U ISTANBUL: Penjaroja traži samo jedno pred duel

Iako su šanse za plasman u narednu fazu Evrolige odavno isparile, strateg Partizana Đoan Penjaroja ne dozvoljava ekipi da spusti gard.

Pred sutrašnje gostovanje u Turskoj protiv Anadolu Efesa (19.30), trener crno-belih poručuje da je fokus na nastavku pobedničkog niza i maksimalnom pristupu do samog kraja elitnog takmičenja.

Penjaroja je svestan da gostovanje u Istanbulu, bez obzira na stanje na tabeli, zahteva vrhunsku koncentraciju. Posebno je apostrofirao potrebu za boljom defanzivnom igrom u odnosu na prethodni duel u regionalnom prvenstvu.

– Nova nedelja, veoma bitna utakmica za nas jer želimo da se takmičimo do samog kraja sezone. Efes ima veliki roster sa velikim i bitnim igračima u Evroligi uz zaista velikog trenera Pabla Lasa. Moramo da se spremimo dobro, da spremimo meč, da unapredimo osnove igre, pogotovo u odbrani u odnosu na meč protiv Budućnosti. Moramo da igramo dobro, da igramo košarku, da se borimo do kraja i da dobijemo meč -jasan je šef struke beogradskog tima.

Dok Partizan traži potvrdu dobre forme, Anadolu Efes dočekuje ovaj susret u ozbiljnoj krizi. Turski tim trenutno zauzima razočaravajuću 19. poziciju (u konkurenciji 20 klubova), a u meč ulaze sa teretom od četiri vezana poraza.

