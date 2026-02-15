Partizan dočekuje ekipu Budućnosti: Evo šta je rekao Penjaroja uoči meča

Košarkaši Partizana dočekaće danas od 21 sat ekipu Budućnosti u Beogradskoj areni.

– Očekuje nas veoma zahtevna utakmica. Oni su prvoplasirani tim iz druge grupe i imaju izuzetno kvalitetan roster. Smatram da su jedna od najboljih ekipa u ABA ligi kada je reč o šutu za tri poena, a ujedno su i veoma dobri u odbrani. Moramo dobro da se oporavimo od utakmice protiv Real Madrida, jer nas očekuje težak meč u kojem ćemo morati da pružimo maksimum kako bismo došli do pobede – rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.

Partizan dočekuje ekipu Budućnosti

Košarkaš Partizana Arijan Lakić naveo je Budućnost već duže vreme igra odlično.

– Pre svega, voleo bih da dođe što više navijača i da nam još jednom daju podršku. Željno iščekujemo tu utakmicu, ali nas sigurno očekuje zahtevan meč. Budućnost već duže vreme igra odlično, tako da su i ove sezone pokazali kontinuitet dobrih igara. Što se nas tiče, moramo da se oporavimo posle poraza od Reala. Posle takvih teških utakmica, najbitnije je da se držimo zajedno i da još više izvlačimo maksimum iz nas – izjavio je Lakić.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli ABA lige sa 15 pobeda i jednim porazom, dok je Budućnost na trećoj poziciji sa učinkom 13-3.

Zajecaronline/sport.alo.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!