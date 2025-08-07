Ovo su najveći ROMANTIČARI u horoskopu

Za neke ljude ljubav nije samo osećaj, ona je temelj identiteta.

Iako svi težimo povezivanju, neki horoskopski znakovi ne mogu da zamisle život bez prisustva druge osobe.

Astrologija ističe nekoliko znakova koji ljubav stavljaju ispred svega, čak i kada to znači ostati u vezi koja im ne odgovara, samo da ne budu sami.

Rak

Rak je možda najpoznatiji po tome koliko mu znači ljubav i bliskost. Osobe rođene u ovom znaku žive kroz odnose – porodične, prijateljske i romantične. Samoća za njih nije mir, već praznina. Rakovi vole osećaj pripadnosti i sigurnosti, i često su spremni da naprave kompromise samo kako bi sačuvali odnos. Njihova osetljivost i emocionalna dubina čine ih predanima, ali i ranjivima kada su sami. Bez nekoga ko ih „čuje“ i razume, mogu se brzo povući u osećaj tuge.

Vaga

Vagama vlada Venera, planeta ljubavi i estetike. Za njih ljubav nije samo emocija – ona je stanje ravnoteže i unutarnjeg mira. Vage su srećne kad su u paru, jer se tada osećaju celovito. U vezama traže sklad, razumevanje i lepotu svakodnevice. Biti sam za Vagu često znači biti u disbalansu. Mogu delovati nezavisno, ali ispod površine postoji snažna potreba za romantikom, nežnošću i zajedništvom.

Ribe

Ribe su izrazito intuitivne i emocionalne, pa im sama pomisao na samoću može biti zastrašujuća. One ne traže samo partnera, one traže srodnu dušu. Ljubav doživljavaju kao duhovno ispunjenje, a samoća često dođe s osećajem izgubljenosti. Ljudi rođeni u ovom znaku teško razlikuju gde se završava njihova emocija, a gde počinje tuđa, pa u vezama brzo stvaraju duboke povezanosti. Kad ostanu sami, taj nedostatak emocionalnog ogledala može ih gurnuti u tugu, pa brzo traže novu priliku za ljubav, piše Index.hr

Zajecaronline/najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!