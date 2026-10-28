Napad ispred ambasade Izraela u Beogradu: Podignut nivo bezbednosti na crveni stepen

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije. Napad se dogodio na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela. Nakon toga je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen. Kao i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama.

„Jedno maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike ’Alahu akbar’ nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža“, rekao je Dačić, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

On je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača. Tom prilikom je i sam lakše povređen, odnosno zadobio je posekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

„Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen“, objasnio je Dačić.

On je dodao da je zajedno sa direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, obišao povređenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro oseća i koji će još danas biti pušten kući.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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