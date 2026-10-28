Regionalni medijski IMPERATOR Saša Mirković okupio deo Hype tima pa poručio: “Ponosan sam na svoj tim, a najbolje tek dolazi”

Postoje razgovori za koje se unapred pripremite, napišete pitanja, zamislite kako će izgledati, a onda se dogodi nešto sasvim drugačije! Upravo takav bio je susret sa Sašom Mirkovićem, vlasnikom i direktorom Hype produkcije.

Kako je nova televizijska sezona startovala jako, a bliži nam se i kraj godine, pravo je vreme da se osvrnemo na sve ono što smo zajedno stvarali, na poznata lica koja su prošla kroz naš studio, emisije koje su obeležile program, događaje koji su nas odveli širom regiona i projekte koji tek čekaju svoju priliku.

Stefan Usiljanin otkrio šta ne može bez računara

Voditelj Stefan Usiljanin otkrio je zanimljiv detalj o svom načinu rada. Iako voli da koristi papir i hemijsku olovku, priznaje da bez računara ne može da zamisli svakodnevne obaveze.

„Ja volim papir i hemijsku, ali ne mogu bez računara“, rekao je Stefan.

Njegova izjava pokazala je kako se tradicionalni načini rada i savremena tehnologija prepliću u televizijskoj produkciji.

Iva otkrila impresivne rezultate Hype televizije

Glavna i odgovorna urednica Hype televizije Iva Milićević govorila je o rezultatima koje je ekipa ostvarila tokom sezone. Na pitanje direktora Saše Mirkovića o broju snimljenih emisija, otkrila je da su ugostili više od 883 javne ličnosti.

„Htela sam da kažem da smo ugostili preko 883 javne ličnosti u ovoj sezoni. Snimili smo dve nove emisije kulturno-zabavnog sadržaja. Izuzetno bogati muzički sadržaji i programi su pred nama“, istakla je Iva.

Ona je najavila i nove sadržaje koji će dodatno obogatiti program Hype televizije. Gledaoci tako mogu da očekuju raznovrsne emisije i brojne zanimljive goste.

#hypetv ♬ original sound – Saša Mirković @sasamirkovicofficial Upoznajte tim koji stoji iza Hype televizije, zajedničke uspehe i ono što smo zajedno gradili. Ponosan sam na sve što smo postigli, a najbolje tek dolazi! Ne propustite City Hype Specijal i priliku da nas upoznate iz jednog potpuno drugačijeg ugla. ❤️ #sasamirkovic

Galib i Nataša zahvalni kolegama na podršci

Članovi tima istakli su koliko im znači rad u kolektivu Hype televizije. Zamenik glavnog direktora televizije i regionalni kordinator Galib Gicić je naglasio da je tokom rada stekao dragoceno iskustvo i mnogo naučio.

„Iz ovog posla znam sve, ovde sam shvatio koliko sam toga naučio i zahvalan sam kompletnom kolektivu“, rekao je Galib.

Novinarka Nataša Tutnjević takođe je izrazila zahvalnost za priliku koju je dobila.

„Želim pre svega da se zahvalim zato što ste mi pružili priliku da radim na Hype televiziji. Meni je ovde prelepo i želim da se zahvalim svim kolegama zato što su me mnogo lepo primili“, poručila je Nataša.

Njihove reči oslikale su atmosferu zajedništva i podrške koja je važan deo svakodnevnog rada televizijske ekipe.

Saša Mirković poslao snažnu poruku zaposlenima

Direktor Hype televizije Saša Mirković obratio se zaposlenima porukom podrške i motivacije. Istakao je da želi da svaki član kolektiva nastavi da napreduje i razvija svoje sposobnosti.

„Hoću da napredujete i rastete svakog dana zato što ste stvarno najbolji“, poručio je Mirković svojim zaposlenima.

Njegove reči obeležile su okupljanje posvećeno zajedničkim rezultatima i planovima za budućnost.

„City Hype Specijal“ donosi priču iza kamera

Posebno izdanje emisije „City Hype Specijal“ pogledajte večeras od 19h na Hype televiziji. Novo izdanje donosi drugačiji pogled na ljude koji svakodnevno rade na stvaranju programa Hype televizije.

Gledaoci će imati priliku da upoznaju članove tima, čuju njihove utiske i saznaju više o projektima koji su obeležili prethodni period.

Zajecaronline/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.