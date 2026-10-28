U Srednjoj školi u Kladovu održana edukativna tribina o bezbednosti u saobraćaju: Član Agencije za bezbednost saobraćaja podelio lično iskustvo teške saobraćajne nezgode

U prostorijama Srednje škole u Kladovu održana je edukativna tribina za mlade posvećena bezbednosti u saobraćaju. Tribinu je organizovala Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Opštinom Kladovo.

Tribina je bila namenjena učenicima prvog i drugog razreda Srednje škole. Cilj je bio da se mladi upoznaju sa rizicima u saobraćaju, značajem poštovanja saobraćajnih propisa. Ali i odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju.

U Srednjoj školi u Kladovu održana edukativna tribina o bezbednosti u saobraćaju

Poseban utisak na učenike ostavila je životna priča Milana Srdića iz Zrenjanina, člana Agencije za bezbednost saobraćaja. On je sa učenicima podelio lično iskustvo teške saobraćajne nezgode. Sa samo 18 godina, nakon pada sa motocikla na kojem nije nosio zaštitnu kacigu i opremu, zadobio je teške povrede koje su mu trajno promenile život. Nakon godinu dana provedenih u bolnici, ostao je u invalidskim kolicima.

Uprkos teškim posledicama, Milan je završio Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a svoje iskustvo danas koristi kako bi mladima ukazao na značaj odgovornog ponašanja i posledice rizičnih odluka u saobraćaju.

Organizacijom ovakvih edukativni aktivnosti Agencija za bezbednost saobraćaja i Opština Kladovo doprinose podizanju svesti mladih o značaju prevencije, odgovornosti i bezbednog učešća u saobraćaju.

Zajecaronline/Opština Kladovo/N. S.