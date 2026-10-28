Program podrške za početnike u poslovanju: Program obuhvata finansijsku i nefinansijsku podršku

Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo (SEF), sprovodi program „Za početnike u poslovanju“.

Ovaj Program je od 23.marta 2026. dostupan fizičkim licima koja žele da pokrenu sopstveni biznis. Namenjen je preduzetnicima, mikro i malim preduzećima koja posluju ne duže od 36 meseci. Odnosno ne duže od 48 meseci ukoliko su vlasnice žene.

Program obuhvata finansijsku i nefinansijsku podršku privrednicima. Nefinansijska besplatna petodnevna obuka obuhvata izradu Poslovno-investicionog plana koju sprovode treneri, zaposleni u PKS. Na obukama polaznici imaju priliku da se upoznaju sa najvažnijim aspektima izrade poslovno-investicionog plana. Uklјučujući istraživanje i analizu tržišta, primenu alata kao što su PESTEL, SWOT i Biznis model Canvas. Kao i

izradu petogodišnje finansijske projekcije poslovanja. Takođe obuhvata i mentoring podrška nakon održane obuke kao i nakon dobijanja kredita.

Finansijska podrška obuhvata bankarske kredite kod šest komercijalnih banaka koje učestvuju u Programu, u maksimalnom iznosu do 30.000evra (za finansiranje investicija, kao što su nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja i sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za finansiranje operativnih troškova).

Program podrške za početnike u poslovanju: Obuhvata finansijsku i nefinansijsku podršku

Srpska fondacija za preduzetništvo obezbeđuje bespovratna sredstva (grant) u iznosu do 20% ukupnog investicionog ulaganja finansiranog kroz Program, namenjena korisnicima koji uspešno otplate kredit

(maksimalan iznos granta je 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti).

Nakon završene obuke, treneri preuzimaju ulogu mentora koji detaljno razmatraju započete ili finalizovane poslovnoinvesticione planove, pružajući konstruktivne komentare i preporuke za

njihovo unapređenje. Ova mentorska podrška pokazala se kao naročito značajna u periodu pre apliciranja za sredstva kod banaka, jer doprinosi kvalitetnijoj pripremi i povećava šanse za uspešno odobravanje finansiranja.

Nakon dobijanja finansijskih sredstava od banaka, početnicima u poslovanju je na raspolaganju dodatna mentoring podrška. Mentori nakon odobravanja sredstava imaju ključnu ulogu u tome da početnicima u poslovanju pomognu da sredstva koriste na održiv i strateški način. Među kojima su: stručni saveti za optimizaciju procesa i efikasno korišćenje resursa; povezivanje sa relevantnim partnerima, dobavljačima i programima podrške, usmeravanje na strateške analize i biltene kreirane od strane PKS i dr.

Da je ovaj vid podrške značajan početnicima u poslovanju govori i podatak da je do sada učestvovalo 1.653 polaznika i da su organizovane 152 obuke.

Za dodatne informacije o Programu i prijavu za besplatnu petodnevnu obuku, zainteresovani se mogu obratiti Privrednoj komori Srbije mejlom startup@pks.rs ili telefonom +381 11 41 49460.

Zajecaronline/N. S.

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