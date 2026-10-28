Otkrijte šta vam zvezde predviđaju za sredu, 28. oktobar: Jedan znak mora da se čuva izdaje!

Sreda, 28. oktobar, donosi neočekivane razgovore, nove prilike i emotivne preokrete

OVAN

Očekuje vas prilika da rešite problem koji vas dugo opterećuje. Na poslu budite odlučni, ali izbegavajte sukobe sa kolegama. U ljubavi vas čeka razgovor koji bi mogao da promeni vaš pogled na jednu osobu.

BIK

Finansije dolaze u prvi plan, a moguće je da ćete dobiti vest kojoj ste se dugo nadali. Izbegavajte impulsivnu kupovinu. Zauzeti Bikovi trebalo bi da pokažu više razumevanja prema partneru.

BLIZANCI

Jedna poruka mogla bi da vam popravi raspoloženje i pokrene događaje u neočekivanom pravcu. Na poslu se oslonite na činjenice, a ne na obećanja. Slobodne Blizance očekuje zanimljivo poznanstvo.

RAK

Emocije će biti pojačane, zato izbegavajte donošenje odluka u afektu. Moguće je da će vam se javiti osoba koju dugo niste čuli. Na poslu završite započete obaveze pre nego što prihvatite nove zadatke.

LAV

Bićete u centru pažnje, ali ne mora svaka rasprava da se završi vašom pobedom. Poslovni razgovor mogao bi da vam donese korisnu priliku. U ljubavi napravite prvi korak ako vam je do nekoga zaista stalo.

DEVICA

Dan je povoljan za planiranje, organizaciju i rešavanje zaostalih obaveza. Ne dozvolite da vas tuđe kritike izbace iz ravnoteže. Partneru otvoreno recite šta vam smeta umesto da nezadovoljstvo zadržavate u sebi.

VAGA

Pred vama je dan u kojem će kompromis biti važniji od dokazivanja. Moguće je pomirenje ili razjašnjenje nesporazuma. Pažljivo proverite finansijske dogovore pre nego što donesete konačnu odluku.

Otkrijte šta vam zvezde predviđaju za sredu, 28. oktobar: Jedan znak mora da se čuva izdaje!

ŠKORPIJA

Intuicija će vam pomoći da prepoznate šta se krije iza nečijih reči. Ipak, nemojte donositi zaključke bez konkretnih dokaza. U ljubavi su mogući strastven susret i razgovor koji već dugo odlažete.

STRELAC

Neočekivan poziv ili predlog mogao bi da vam otvori nove mogućnosti. Budite spremni da izađete iz rutine, ali ne obećavajte više nego što možete da ispunite. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja.

JARAC

Upornost bi mogla da vam donese priznanje ili napredak na poslu. Ne preuzimajte tuđe obaveze samo da biste svima udovoljili. U porodici je važno da saslušate i drugu stranu kako biste izbegli nepotrebne nesuglasice.

VODOLIJA

Nova ideja mogla bi da vam donese korist ako je pažljivo razradite. Ne otkrivajte svoje planove svima dok ne budete sigurni u naredne korake. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje koje bi moglo da vam ulepša dan.

RIBE

Potrebno vam je više mira i vremena za sebe. Ne dozvolite da vas tuđe raspoloženje optereti. Na emotivnom planu iskren razgovor mogao bi da otkloni sumnje i donese vam dugo očekivano olakšanje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.