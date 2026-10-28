Konkurs za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice do 31. oktobra

Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme za popunu radnih mesta u tenkovskim jedinicama u Prvoj, Drugoj, Trećoj i Četvrtoj brigadi Kopnene vojske i Tenkovskom bataljonu T-72M Kopnene vojske. Konkurs je otvoren do 31. oktobra.

Konkurs se odnosi na sve državljane Srbije, mladiće i devojke starosti do 35 godina bez obzira da li su završili vojnu obuku sa oružjem ili ne

Kapetan prve klase Marko Dražić ukazao je da stupanjem u jedinice Vojske Srbije mlade ljude očekuje izazovan, dinamičan i siguran posao. Ujedno je i dodao da, iako je prijem u jedinice po javnom konkursu na određeno vreme, oni koji se istaknu radom vrlo brzo mogu napredovati do podoficirskog čina i stalnog radnog odnosa.

Od maja ove godine na snazi je odluka kojom se pripadnicima koji obavljaju zadatke u sastavu tenkovskih jedinica isplaćuje dodatak za radni doprinos. Dodatak je u iznosu od 20 odsto od plate čime su, kako je naveo, njihova mesečna primanja dodatno uvećana.

Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je Treća brigada kopnene vojske započela novi ciklus obuke tenkovskih jedinica.

Kako je navedeno, obuka se sprovodi na tenkovima M-84 i T-72MS. Sprovodi se u bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Obuka se sprovodi radi održavanja i daljeg osposobljavanja za realizaciju namenskih zadataka u odbrambenim i napadnim operacijama. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.