OVO RADE PRAVI FANOVI ACE LUKASA! Isplivao hit video: „Želim to za rođendan…“

Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, voljen je među narodom, a najnoviji gest jednog fana dovoljno govori o tome.

Naime, na mreži Tiktok pojavila se rođendanska torta na kojoj je upravo muzička zvezda.

„Srećan rođendan“, piše na torti, koja je specijalno ukrašena.

„Savršena torta ne post…“ , glasi opis, a ljudi su pisali: „Ovo za rođendan da mi kupite…“, „Najjači na Balkanu“.

Podsetimo, Aca Lukas nastavlja da obara rekorde. Nedavno je imao koncert nazvan „Kafanska noć“ u Skenderiji.

Kafanska noć“ se nastavlja, ali u Skoplju 20.12.2025. godine. Sav prihod od prodaja ulaznica biće doniran porodicama nastradale dece u Kočanima.

„Kompletan, ne deo prihoda, nego kompletan prihod njima ide porodicama nastradale dece u Kočanima. Ljudi mogu da imaju uvid u to. Evo ja sad kažem, kompletan prihod koncerta 20.decembra u dvorani Janes Sandanski ćemo dati i podeliti porodicama. Uglavnom dece koja su nastradala u Kočanima. Ali ne kao prihod koji su imali troškove, mi to ne radimo. Mi dajemo pihod, mi dajemo bruto sve„, rekao je Lukas.

Zajecaronline/Hypetv.rs / N.B.

