OVO NE SMETE PROPUSTITI: Za sam kraj 2026. godine Vesna Zmijanac stiže u Zetru – SPEKTAKL KOJI ĆE ZATRESTI REGION!

Vesna Zmijanac stiže u Zetru – SPEKTAKL KOJI ĆE ZATRESTI REGION!
Legendarna pevačica Vesna Zmijanac sprema pravi muzički spektakl koji će obeležiti kraj 2026. godine!
Jedna od najvoljenijih regionalnih zvezda zakazala je veliki koncert za 19. decembar 2026. godine u dvorani Zetra u Sarajevu, gde će publika imati priliku da uživa u njenim bezvremenskim hitovima i emociji koja traje decenijama.
Pod sloganom „Kad zamirišu jorgovani…“, ovaj koncert obećava veče puno nostalgije, ljubavi i pesama koje su obeležile generacije.
Poznata po jedinstvenoj interpretaciji i harizmi, Vesna Zmijanac već godinama puni dvorane širom regiona, a nema sumnje da će i Sarajevo biti epicentar emocija i vrhunske atmosfere.
OVO NE SMETE PROPUSTITI
Organizatori Hype produkcija i M:tel najavljuju nezaboravno veče, produkciju na visokom nivou i repertoar koji će obuhvatiti njene najveće hitove.
Interesovanje publike već je ogromno, a očekuje se da će Zetra biti ispunjena do poslednjeg mesta.
Jedno je sigurno – 19. decembra Sarajevo će pevati u glas!
Zajecaronline.com/Hypetv.rs
