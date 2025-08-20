OVO ĆE BITI ZNAČAJNA POMOĆ GRAĐANIMA, VUČIĆ SE DANAS OGLASIO: Verujem da će biti zadovoljni
Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu avucic povodom novih ekonomskih mera koje će, kako je naveo, biti usmerene na dodatnu podršku građanima.
U objavi je istakao da je država pripremila konkretne korake kako bi olakšala svakodnevni život građana, posebno u uslovima aktuelnih globalnih ekonomskih izazova.
– Mnogo se radujem nedelji i predstavljanju mera. Mnogo se radujem zato što te mere će biti čudesne za narod. To će da bude baš velikolepno. Čudesno, dobro i mislim da će narod biti izuzetno zadovoljan. Imamo cene koje se uzimaju od dobavljača i ograničenje marže. Ne može da se igra sa tim više. Tako da ćemo mnogo toga dobrog uradimo za narod, mogo toga dobrog za ljude i mnogo se radujem tome – rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
ZajecarOnline/M.K.
