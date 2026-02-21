Ovako su BORANI dočekali predsednika Aleksandra Vučića!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru obilaska Borskog okruga, stigao je i u selo Gornjane kod Bora gde je razgovarao sa porodicom Kumbrijanović, čije je domaćinstvo prošle godine pretrpelo značajnu materijalnu štetu u požaru.

Ovom prilikom predsednik Vučić je imao prilike da razgovara i sa građanima Gornjana, koji su želeli da ga pozdrave, ali i da mu požele dobrodošlicu u njihov kraj.

Zajecaronline/J.V.

