Snimanje „Hype zvezda“ je počelo. Znajte da nije samo muzičko takmičenje u pitanju,već projekat koji će nekome promeniti život! Ko su novi kandidati, kakva su očekivanja i da li smo spremni za novu generaciju velikih glasova? Sve su to pitanja na koja ćete dobiti odgovore kroz takmičenje.Svetla bine se pale, trema raste, a snovi su veći nego ikada. Hype zvezde okupljaju najtalentovanije mlade ljude željne velike scene. Ovako je sve počelo…

Ovako je sve počelo…Upravo ovde počinje put ka zvezdama!

Kada se govori o velikim projektima i novim talentima, jedno ime stoji iza cele priče, Saša Mirković.

Stotine prijava, hiljade snova i samo jedan cilj. Stati na veliku scenu i pokazati da baš ti imaš “x faktor ” nije mala stvar. Hype Zvezde od svih sličnih formata izdvaja činjenica da nema starosne granice, što dodatno potvrđuje da Hype otvara vrata svima koji imaju talenat i hrabrost da stanu pred kamere.

Stručni tim pažljivo sluša svaki ton, ali i posmatra ono što se ne čuje, sigurnost, emociju i energiju koju kandidat nosi na sceni.Saša Mirković je saopštio da je stručni žiri pažljivo biran, te da su u projekat uključena najveća imena sa estrade: Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13 i Mira Škorić.

Od prvog takta do prvog aplauza, svaki korak je važan, jer upravo ovde počinje put ka zvezdama.

Zvezda se ne postaje samo glasom, već i pojavom. Od šminke do stajlinga, svaki detalj je važan.

Danas počinje nova muzička priča!

Neko će napraviti prvi korak ka velikoj karijeri, a neko će dokazati da snovi zaista mogu da postanu stvarnost. Ne propustite druzenje sa Hype zvezdama , jer ovo je najveci talent show na ovim prostorima ‘ ponedljak, sreda i petak biće rezervisani za zabavu, pesmu, šou i dobru energiju! Instalirajte HYPE TV aplikaciju, kako biste podržali takmičare i bili uvek u toku!

Zajecaronline/Hypetv.rs

