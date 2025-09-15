Otvoreni 59. “Mokranjčevi dani” u Negotinu!

U Negotinu je počeo muzički festival “Mokranjčevi dani 2025“, koji je otvorila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Otvarajući manifestaciju, Đurđević Stamenkovski je poručila da ona predstavlja “svečanost srpske kulture”.

“Danas, kada se svet brzo menja, delo Stevana Stojanovića Mokranjca sve opominje da čuvajući svoje korene čuvamo i svoju budućnost. Upravo zato su ‘Mokranjčevi dani’ više od festivala, oni su podsetnik da je duhovno nasleđe ono što nas kao narod čini postojanim”, naglasila je ona, saopštilo je resorno ministarstvo.

Prema njenim rečima, Mokranjac je svojim delom objedinio ono najdublje u srpskom narodu, snagu predanja i lepotu modernog muzičkog izraza.

“Njegove rukoveti nisu samo kompozicije, već živi svedoci naše istorije, naše vere i duše i dokazao je da narodna pesma može postati temelj umetnosti koja se uzdiže do večnosti”, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da su “Mokranjčevi dani” najlepše svedočanstvo da je kultura temelj života.

Festival „Mokranjčevi dani“ osnovan je 1966. godine u čast kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca koji je rođen u Negotinu.

Svakog septembra grad postaje centar horske i umetničke muzike, okupljajući vrhunske izvođače iz Srbije i sveta, a 59. izdanje trajaće do 19. septembra.

“Mokranjčevi dani” su najstariji muzički festival u Srbiji i čuvar Mokranjčevog nasleđa.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

