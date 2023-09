Otvorena 23. Međunarodna filozofska škola „Felix Romuliana“

Međunarodna Filozofska škola „Felix Romuliana“, otvorena je sinoć u jednoj od kula na kasnoantičkom lokalitetu čije ime nosi.

Škola se u Zaječaru održava po 23. put u organizaciji Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” i Centra za primenjenu filozofiju i društvena istraživanja iz Beograda, a pokrovitelj je grad Zaječar.

U ime Grada i organizatora predavačima i polaznicima škole dobrodošlicu je poželeo Vladimir Đuričić, direktor Ustanove „Zoran Radmilović“.

Nakon svečanog otvaranja direktor Međunarodna Filozofska škola „Felix Romuliana“, prof dr Milenko Bodin predstavio je Zbornik radova sa prošlogodišnje 22. Filozofske škole u izdanju Ustanove „Zoran Radmilović“ i održao uvodno izlaganje pod nazivom “Kako filozofija može da menja svet”.

Škola je okupila oko 60 učesnika iz Srbije, Velike Britanije, Italije, Bugarske, Severne Makedonije, Rumunije i Hrvatske.

Rad škole odvija se u velikoj sali gradske uprave u Zaječaru, danas od 9 do 15 sati i od 17 do 19:30, a sutra od 9 do 14 časova na temu“Filozofski uticaj u savremenom svetu, na Balkanu i u Srbiji”.

Škola je otvorenog je tipa tako da svi zainteresovani mogu učestvovati u njenom radu.