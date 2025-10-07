Izdvajamo Vesti VIP

„Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka i estradnog saborca“: MIROSLAV ILIĆ TEŠKOM MUKOM PRIMIO VEST O SMRTI HALIDA BEŠLIĆA PA OTKRIO DETALJE POSLEDNJEG RAZGOVORA SA NJIM!

07.10.2025.
Foto Hype TV/Kobra

„Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka i estradnog saborca“: MIROSLAV ILIĆ TEŠKOM MUKOM PRIMIO VEST O SMRTI HALIDA BEŠLIĆA PA OTKRIO DETALJE POSLEDNJEG RAZGOVORA SA NJIM!

Miroslav Ilić teška srca primio je vest o smrti svog dragog kolege i velikog druga Halida Bešlića!

Ekskluzivno za Hype TV portal, Ilić je kratko rekao:

„Sa velikom tugom sam primio vest. Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka i estradnog saborca. Tužan sam, Halide počivaj u miru, imaš šta da ostaviš iza sebe. Iskreno saučešće porodici“, rekao je Miroslav na početku razgovora, pa se prisetio svog poslednjeg razgovora sa Bešlićem.

MIROSLAV ILIĆ TEŠKOM MUKOM PRIMIO VEST O SMRTI HALIDA BEŠLIĆA

– Čim je smešten na Klinički nazvao sam ga. Javio mi se odmah, pitao sam ga Halide čoveče čuo sam, o čemu se radi? On mi je objasnio o čemu se radi. Ja sam želeći da ga ohrabrim rekao: „Ma idi bre do vraga, ja sam mislio da je nešto ozbiljnije, to su stvari koje se rešavaju“. Međutim, mogu ti reći kad sam završio razgovor sa njim i prekinuo vezu baš sam bio zabrinut onim što mi je on rekao, ali sam verovao do malopre da će prebroditi, ali eto nije mu se dalo.

Zajecaronline/Hypetv/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar