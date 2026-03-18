OSTALO JE JOŠ MANJE OD MESEC DANA DO SPEKTAKULARNOG KONCERTA LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU! Dođite da zajedno budemo DEO NEZABORAVNIH TRENUTAKA!

OSTALO JE JOŠ MANJE OD MESEC DANA DO SPEKTAKULARNOG KONCERTA LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU!

Naime, legenda narodne muzike u saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, nastupiće 16. aprila 2026. godine u Savu Centru sa početkom u 20.00 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere, a Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć, samo su delić onoga što publiku očekuje.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima, kao što su: „Od izvora dva putića“, „Srce je moje violina“, „Čaj za dvoje“, „Naslednica“.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

