„Orlovi“ startuju u A diviziji protiv Grčke 24. septembra

Fudbalska reprezentacija Srbije će takmičenje u A diviziji Lige nacija početi 24. septembra ove godine utakmicom protiv Grčke na domaćem terenu, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije (FSS).

Srbija će igrati u grupi A2 Lige nacija sa selekcijama Grčke, Holandije i Nemačke.

Fudbaleri Srbije će 27. septembra, u drugom kolu grupe A2 ugostiti selekciju Holandije.

Srbija će potom u trećem kolu, 1. oktobra gostovati selekciji Nemačke. “Orlove” će potom tri dana kasnije gostovati Holandiji.

Fudbaleri Srbije će 13. novembra dočekati Nemačku, a tri dana kasnije će u poslednjem, šestom kolu grupe A2 gostovati reprezentaciji Grčke.

Plasman u četvrtfinale LN izboriće dve najbolje selekcije iz grupe. Trećeplasirana reprezentacija igraće u baražu za opstanak u A diviziji LN, dok će poslednjeplasirana selekcija ispasti u B diviziju.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

