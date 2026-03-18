Opština Kladovo i „Srbijavode“ potpisali Sporazum o saradnji

Direktor “Srbijavode” Goran Puzović i predsednik Opštine Kladovo Saša Nikolić potpisali su danas Sporazum o međusobnoj saradnji, kojim se definiše realizacija radova u oblasti zaštite od bujičnih voda i unapređenja vodoprivredne infrastrukture na teritoriji opštine Kladovo.

Sporazumom je predviđena realizacija projekta “Sanacija regulisanog dela vodotoka Valja Mare kroz Podvršku, od km 0+000 do km 0+441 i pritoke Rečke reke kroz naselje Reka, od km 0+110 do km 0+290”, sa ciljem smanjenja rizika od poplava i zaštite stanovništva i imovine, navodi se u saopštenju Srbijavoda.

Kako se navodi, potreba za realizacijom ovih radova proizilazi iz činjenice da su vodotoci Valja Mare i pritoke Rečke reke pretrpeli značajna oštećenja u ranijim poplavama, kao i da neregulisani bujični tokovi na ovom području predstavljaju ozbiljnu pretnju po naseljena mesta, izazivaju intenzivnu eroziju zemljišta i ugrožavaju stabilnost rečnih korita i infrastrukture.

Direktor “Srbijavode” je, zajedno sa saradnicima i meštanima, obišao lokacije u selima Podvrška i Brza Palanka, kao i naselje Reka, gde su planirani radovi.

Tokom obilaska, razgovarao je i sa meštankom sela Stara Brza Palanka, Milijanom Krstić, koja je u februaru 2026. godine, prilikom susreta sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, ukazala na dugogodišnji problem plavljenja područja u blizini groblja.

Ovaj problem je, navodi se, godinama izazivao zabrinutost meštana zbog potencijalne ugroženosti imovine i bezbednosti.

Puzović je sa saradnicima obišao početak izvođenja radova i istakao da su preduzete aktivnosti rezultat konkretnih potreba građana, naglasivši da su data obećanja ispunjena, a poseban značaj projekta ogleda se u činjenici da se uzvodni delovi navedenih vodotoka nalaze u okviru Nacionalnog parka Đerdap, zbog čega je neophodno obezbediti balans između zaštite stanovništva i očuvanja prirodnih vrednosti.

Potpisivanjem ovog sporazuma potvrđena je ne samo zajednička opredeljenost “Srbijavode” i Opštine Kladovo da kroz koordinisano delovanje unaprede sistem zaštite od voda i doprinesu očuvanju prirodnih resursa, već i uspešna saradnja između državnih institucija i lokalnih samouprava u rešavanju pitanja od značaja za bezbednost građana i održivi razvoj.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!