Opština Kladovo i „Srbijavode“ potpisali Sporazum o saradnji
Direktor “Srbijavode” Goran Puzović i predsednik Opštine Kladovo Saša Nikolić potpisali su danas Sporazum o međusobnoj saradnji, kojim se definiše realizacija radova u oblasti zaštite od bujičnih voda i unapređenja vodoprivredne infrastrukture na teritoriji opštine Kladovo.
Sporazumom je predviđena realizacija projekta “Sanacija regulisanog dela vodotoka Valja Mare kroz Podvršku, od km 0+000 do km 0+441 i pritoke Rečke reke kroz naselje Reka, od km 0+110 do km 0+290”, sa ciljem smanjenja rizika od poplava i zaštite stanovništva i imovine, navodi se u saopštenju Srbijavoda.
Kako se navodi, potreba za realizacijom ovih radova proizilazi iz činjenice da su vodotoci Valja Mare i pritoke Rečke reke pretrpeli značajna oštećenja u ranijim poplavama, kao i da neregulisani bujični tokovi na ovom području predstavljaju ozbiljnu pretnju po naseljena mesta, izazivaju intenzivnu eroziju zemljišta i ugrožavaju stabilnost rečnih korita i infrastrukture.
Direktor “Srbijavode” je, zajedno sa saradnicima i meštanima, obišao lokacije u selima Podvrška i Brza Palanka, kao i naselje Reka, gde su planirani radovi.
Tokom obilaska, razgovarao je i sa meštankom sela Stara Brza Palanka, Milijanom Krstić, koja je u februaru 2026. godine, prilikom susreta sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, ukazala na dugogodišnji problem plavljenja područja u blizini groblja.
Ovaj problem je, navodi se, godinama izazivao zabrinutost meštana zbog potencijalne ugroženosti imovine i bezbednosti.
Puzović je sa saradnicima obišao početak izvođenja radova i istakao da su preduzete aktivnosti rezultat konkretnih potreba građana, naglasivši da su data obećanja ispunjena, a poseban značaj projekta ogleda se u činjenici da se uzvodni delovi navedenih vodotoka nalaze u okviru Nacionalnog parka Đerdap, zbog čega je neophodno obezbediti balans između zaštite stanovništva i očuvanja prirodnih vrednosti.
Potpisivanjem ovog sporazuma potvrđena je ne samo zajednička opredeljenost “Srbijavode” i Opštine Kladovo da kroz koordinisano delovanje unaprede sistem zaštite od voda i doprinesu očuvanju prirodnih resursa, već i uspešna saradnja između državnih institucija i lokalnih samouprava u rešavanju pitanja od značaja za bezbednost građana i održivi razvoj.
Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
