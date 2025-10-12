Društvo Izdvajamo Vesti

12.10.2025.

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da se na putevima pored reka i u kotlinama može tokom noći pojaviti magla ili sumaglica.

U saopštenju je savetovano vozačima da zbog toga budu oprezniji za vreme vožnje i da voze sporije.

Navodi se i da umeren intenzitet saobraćaja i uglavnom dobri uslovi vožnje u većini krajeva Srbije olakšavaju putovanje i da na graničnim prelazima nema čekanja.

Zajecaronline/Alo/I.R.

