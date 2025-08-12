OPEKOTINE OD SUNCA NESTAJU! Ovaj melem je čudo!

Lepo je sunčati se, ali kada se to radi na najvećem suncu i pretera se, mnogi imaju problem danima sa opekotinama.

Pravi se od sastojaka iz kuhinje i stvarno brzo ublaži crvenilo i bol, a koža se ne ljušti. Evo 2 recepta, pa izaberite onaj za koji imate sastojke u frižideru:

Melem od krastavca

Sitno iseckajte krastavac ili ga izmiksajte u blenderu i pomešajte sa mlekom. Namažite ovom mešavinom sva mesta na telu na kojima je koža pocrvenela. Ovaj prirodni lek iz kuhinje omekšava kožu, smanjuje svrab, crvenilo i upalu. Jako je efikasan, jer poboljšava opšte zdravlje kože i deluje rashlađujuće.

Losion od paradajza

Sok od paradajza pomešan sa kiselim mlekom brzo oporavlja kožu, jer ubrzava njenu regeneraciju, pa je veoma efikasan kod opekotina od sunca. Mešavinu nanesite na kožu, držite pola sata, a zatim isperite hladnom vodom. Ponavljajte ovaj postupak dva puta tokom noći ili dana, kako biste se brzo oporavili i mogli ponovo da idete na plažu.

