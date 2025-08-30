ONA JE PRVA ŽENA KOJA SE UDALA U BELOJ VENČANICI! Kraljica Viktorija je rušila predrasude, ovo su detalji o njoj!

Kraljica Viktorija

Princeza Viktorija (Aleksandrina Viktorija) rođena je u Kensington palati 24. Maja 1819. godine.

Kada je imala svega osam meseci, umro je njen otac Kralj Džordž “Ludi”. A još neki članovi njene porodice su oboleli od ludila. Brojne čaršijske priče kružile su o kraljevskoj porodici. Pogotovo kada je na presto došao Viktorijin stric, Džordž IV.

Nažalost, majka, vojvotkinja od Kenta, ju je kinjila i jedno vreme je držala podalje od dvora.

Kraljica Viktorija

Viktorija je bila prvi monarh koji je poneo titulu Carice Indije. Svog budućeg supruga, princa Alberta od Saks-Koburg-Gota (inače brata od ujaka) upoznala je kada je imala 16 godina. Kralj Džordž IV se protivio ovoj vezi, ali nisu ga slušali.

Njena ljubavna priča je posebna. Sa 20 godina se udala za nemačkog princa Alberta, koga je mnogo volela.

“To je bilo ugodno i zbunjujuće iskustvo. Ja nikada, nikada nisam tako provela večer. Njegova preterana ljubav i naklonost dali su mi osećaj nebeske ljubavi i sreće. Uzeo me u naručje i mi smo se samo ljubili, opet i iznova”, govorila je zaneseno.

KONTROVERZE

Pojavili su se problemi kada se postavilo pitanje njegove uloge u njenom životu. Četiri dana pre udaje, Viktorija je Albertu dodelila zvanje Njegovo Kraljevsko Visočanstvo. Princ Albert je bio poznat kao Princ Pratilac (Prince Consort). Ali nije formalno nije dobio titulu sve do 1857. Nikada nije dobio plemićke počasti, a da li je to udarilo njegov muški ego, s obzirom da je bio pored moćne žene?

Ono što je kroz istoriju posebno interesantno je i pojam bele venčanice, u kojoj se prvo udala – upravo Viktorija. Pre toga, devojke su nosile sive i haljine drugih boja. Verrovalo se, promera radi, da će ako mlada obuče zelenu haljinu na venčanju padati kiša. Crna je vezivana za smrt i venčanice ove boje najčešće su nosile udovice kada su se ponovo udavale.

Jedna od prvih nevesta koje su obukle belu haljinu bila je škotska kraljica Meri. Udala se za budućeg kralja Francuske Fransoa II. Međutim, njena venčanica izazvala je negodovanje u javnosti, jer je bela u to vreme u Francuskoj bila zvanična boja žalosti.

VENČANJE KRALJICE VIKTORIJE

Mnoge venčane “tradicije” započete su baš njihovim venčanjem. Prva bi bila bela haljina kao simbola čistote i iskrene ljubavi. Zatim nošenje svežeg cveća u kosi. Kraljica je na dan svog venčanja nosila sveže ubrane cvetove narandže.

Takođe, Viktorija je bila prva evrpska kraljica koja je donela “novu modu”, a bila je prva i po još nečemu. Naime, ona je zaprosila princa, a ne obrnuto – Britansko carstvo je konstantno bilo u šoku. Na dan venčanja, 10. februara 1840. godine, mlada se pojavila u pratnji dvanaest deveruša. To su bile ćerke bogatih i priznatih britanskih plemića. Svaka od devojaka dobila je na poklon zlatan broš, dizajn princa Alberta, u obliku orla, koji je bio prekriven tirkizima, biserima (simbol prave ljubavi), rubinima (simbol strasti) i dijamantima (simbol večnosti). Sama kraljica dizajnirala je njihove haljine.Torta koja je služena na ovakvom venčanju bila je teška preko 135 kilograma, a nekoliko parčadi izloženih u dve ukrasne kutije, mogli su se videti na izložbi pod nazivom “Kraljevska venčanja 1840. – 1947. : od kraljice Viktorije do kraljice Elizabete II “.

Zajecaronline.com V.M./livarno85.blogspot