Omladinci Srbije poraženi od Rusije u prijateljskom meču

14.10.2025.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) poražena je danas od selekcije Rusije rezultatom 4:1 u prijateljskom meču, koji je odigran u Staroj Pazovi.

Jedini gol za Srbiju postigao je Đorđe Ranković u 60. minutu. Strelci za Rusiju bili su Maksim Voronov u 30, Vitalij Bondarev u 78, Viktor Solopov u 82. i Vitalij Bondarev u 90. minutu.

Ovo je bio drugi prijateljski meč omladinaca Srbije i Rusije.

Srbija je pre četiri dana u prvoj utakmici pobedila Rusiju rezultatom 3:2. Bile su to poslednje dve provere izabranika selektora Gordana Petrića pred start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo (U19).

Omladince Srbije u novembru očekuje prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo (U19) protiv selekcija Hrvatske, Gruzije i Gibraltara.

