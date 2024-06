OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ IZ BRISELA: Od razgovora sa Kurtijem ne očekujem ništa, ima da drami, viče, i govori mi da sam “mali Putin”

Oglasio se predsednik Vučić iz Brisela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Briselu, tokom koje će kasnije danas učestvovati u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Predsednik Srbije obraća se iz Brisela nakon niza sastanaka koje je danas imao.

On se prethodno danas sastao sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varheljijem i generalnim direktorom Direktorijata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.

– Imali smo tri važna sastanka. Ima još problema koje treba da rešimo.

– Znate da sam uvek pesimističan ili veoma odmeren, tri veoma važna sastanka, i sa gospodinom Kopmanom i Šarlom Mišelom i Varheljijem. Tema je bila agenda rasta i neophodne reforme, šta je to što možemo da uradimo. Imamo još jedan problem koji moramo da rešimo i mislimo da to rešimo u narednih sedam dana i mislim da je to dobro ocenjeno i od Varheljija i od Kopmana. Mene uvek ovde vode, spremaju sendviče i mučenje sa Kurtijem sve vreme, danas je bilo drugačije i strateški važno i veoma sam srećan što sam sa Mišelom mogao da razgovaram o svim bitnim pitanjima i o svemu što se zbiva u svetu, agenda rasta i ono što gospodin Mišel očekuje da vidimo šta je nama činiti kako da se prilagodimo i izvučemo najbolje za našu zemlju. Veoma dobri i važni razgovori. Važan je signal da dobro radimo posao to je ono što privlači investitore.

Najavio je razgovor sa Boreljom i Lajčakom, ali i sa Aljbinom Kurtijem. Prokomentarisao je šta od tih razgovora očekuje.

– Od razgovora sa Kurtijem ne očekujem ništa. Ima da drami viče, da kaže “mali Putin”, sve kao i obično! Sa Boreljom i Lajčakom. Što se tiče Borelja i Lajčaka pažljivo ću da ih saslušam, nemam šta da im zamerim, oni rade u teškim okolnostima, pozicija im nije laka. Borićemo se za interese našeg naroda na KiM. Ne očekujem velike zaključke.

Predsednik je prokomentarisao da je zadovoljan ponovni izborom Ursule fon der Lajen na čelo. EK zbog dosasašnjih odnosa, a da potencijalni izbor Kaje Kalas ne bi još komentarisao.

– Nikada ne možete sve da spojite da bude kako biste želeli – rekao je on.

O novom generalnom sekretaru NATO

– Ne znam da li će NATO da napadne Rusiju ili kako će to da tumače. Imali smo odličnu komunikaciju sa Stoltenbergom, nadam se da takvu možemo i sa Rutom. Sa njim imam korketan odnos, ali to ništa ne znači kada pričate o poslu.

O okončanju sukoba u Ukrajini

Predsednik je pozdravio kinesku inicijativu za okončanje sukoba u Ukrajini.

– Zapad mora da se bori najjače do kraja, ali neće da se stave u. Putinove cipele, jer ako on izgubi rat neće biti više Rusije koju znamo. Kada imate dve strane od kojih nijedna ne može da bude poražena rat će da eskalira – rekao je.

O lažima i besmislicama

Vučić je istakao kako je u Srbiji sve “tri karte za Holivud”.

Potom je pojasnio da razume da su pojedini mediji orijentisani u svojim politikama, ali ne može da veruje u laži i besmislice.

– Kao oni što su rekli da će Rusija za tri dana pobediti Ukrajinu, lagali su. Kao i što kažu Rusija gubi na frontu, a ne gubi… – dodao je on.

Predsednik Vučić je zamolio opozicione medije da mu pronađu maleno mesto iz kog se ruska vojska povukla prema njihovim izveštajima.

– Ne mogu da učestvujem u propagandi bilo koje strane. To što vi navijate za zapadne sile u Ukrajini, to je vaš izbor i imate prava na to kao što i mi imamo da kažemo i smemo da kažemo da mislimo drugačije. Imam srpski pristup i kao srpski predsednik ne interesuje me niko. Ne mogu da verujem u laži i besmislice kao ono što su govorili da će Rusija da dobije. Ukrajinu za tri dana, kao i ovi koji danas govore da Rusija gubi na liniji fronta, a Rusija ne gubi. Bavim se time danonoćno, ne postoji ni jedan lider u Evropi koji živi za to da dobije svaku informaciju. Molim vas da večeras kada odgovaramo na pitanja da mi pronađete jedno maleno mesto iz kog se Rusija povukla a o kom ste vi obaveštavali javnost.

O reprezentaciji Srbiji

– Saglasan sam da je debakl bio, jeste to sport, sve je sport samo smo mi mnogo para dali za taj sport i mnogo uložili. Ljudi u Srbiji zaslužuju bolje rezultate. Nije problem da izgubite od Engleske koja je loša, od Nemačke, Španije ali je problem kada izubite od Slovenije koja košta tri puta manje nego tim Srbije. Mi smo kao svi zadovoljni, srećni, neću da se bavim time, nismo mi banana zemlja u kojoj se nešto rešava preko noći ali sam siguran da kako u rukometu tako i u fudbalu, posebno zbog činjenice da mnogo ulažemo i u infastrukturu i u plate funkcionera, ulažemo ogroman novac, građani su zaslužili bolji rezultat.

Neću da vodim antialbansku politiku

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je naglasio da ne želi da vodi antialbansku politiku.

– Ni reč nisam rekao o tome. Nit sam ih terao da uvode nit ukidaju mere… Pošto oni neće da vam kažu, zašto bih ja. Radim u interesu Srbije, a to je interes Evropljana. Što ja da ih obaveštavam ko u njihove ime donosi nerazumne odluke… Uskoro ćete videti u Srbiji novi zamah, novih investicija, dobrih stvari. Verujem da verujete i vi da je zemlja na dobrom putu… – kazao je predsednik te dodao da naslućuje zamah u narednih 6 meseci.

– Da li očekujem brda i doline da se pomeraju, pa ne… ali verujem u bolje bilateralne odnose između nas i Brisela – kazao je Vučić.

