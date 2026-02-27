OGLASIO SE NOVI TRENER PARTIZANA: ”Ova klupa je jako teška i vruća…”

Trener fudbalera Partizana Damir Čakar rekao je da mu je izuzetna čast i ponos što je dobio mesto šefa struke i dodao da to nije obična stvar.

– Izuzetna je čast i ponos što se nalazim ovde, biti trener Partizana nije obična stvar. Ovde sam od 1994. godine, poznato mi je sve. U smislu kao igrač, sad i kao trener. Veoma sam ponosan na ovaj dan, na moj porodicu, na moje roditelje. Nadam se da ćemo uspešno sarađivati – izjavio je Čakar na današnjoj konferenciji za medije pred sutrašnju utakmicu protiv OFK Beograda.

Čakar (52) je na klupi nasledio Nenada Stojakovića, koji je smenjen posle debakla u “večitom derbiju” i čak tri poraza na devet utakmica u Superligi Srbije. Rođeni Pljevljak će na klupi “crno-belih” debitovati u subotu od 18.30 časova kada Partizan dočekuje OFK Beograd u meču 25. kola Superlige Srbije.

– Očekuje nas težak protivnik, dobra ekipa, koja je sastvaljena od iskusnih igrača, faktički ima i konekciju sa Crvenom zvezdom, puno igrača iz tog tima. Neće nam biti lako. Nemamo drugu opciju, moramo da idemo na tri boda – rekao je Čakar.

Novi trener kluba je podvukao da je spreman za ulogu koja mu je dodeljena.

– Spreman sam, ne bih bio tu da nisam. Apsolutno znam gde sam došao. Ova klupa je jako teška i vruća. Međutim, ne bojim se, verujem u ove momke, verujem u sebe, verujem da ću svojim iskustvom preneti sve na njih. Radili smo na psihologiji, očekujem da budemo pravi protiv OFK Beograda – podvukao je Čakar, koji je za Partizan igrao od 1994. do 1996. i od 2001. do 2005.

Čakar je odigrao mnogo “večitih derbija” pa je svestan kako je ekipi posle prošlonedeljih 0:3 na “Marakani”.

– Teška je situacija, dobijao sam i gubio derbije. Momci su od krvi i mesa, teško im je pao poraz. Ali ne možemo to da vratimo, moramo da se okrenemo ovim obavezama, da okrenemo novi list, da od sutra pokažemo da smo prava ekipa, da pokažemo reakciju na terenu – naveo je novi trener crno-belih i dodao da nema dugoročne ciljeve već da razmišlja od utakmice do utakmice.

Na kraju je objasnio ko će kakvu ulogu imati u novom stručnom štabu.

– Da otklonimo sve dileme, video sam ovih dana da je bilo raznih pisanja, da skratimo priču. Šef stručnog štaba sam ja, prvi pomoćnik je Đorđije Ćetković, drugi pomoćnik je Nikola Grubješić. Do kraja sezone smo tu, da li ćemo ostati, zavisi od rezultata i mnogih faktora – zaključio je Čakar.

Zajecaronline.com/Sport.alo.rs/ N.B.

