OGLASILA SE UEFA! Fudbaler suspendovan na 10 meseci zbog dopinga!

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je danas da je suspendovala fudbalera Atletik Bilbaa Jereja Alvareza na 10 meseci pošto je bio pozitivan na doping testu.

UEFA je navela da je Alvarez 1. maja bio pozitivan na zabranjenu supstancu kanrenon. On je bio pozitivan na doping testu, koji je urađen posle prvog meča polufinala Lige Evrope između Atletika i Mančester junajteda (0:3).

Alvarez (30) je početkom juna prihvatio privremenu suspenziju do završetka procesa. UEFA je potom 10. juna pokrenula disciplinski postupak protiv igrača Atletika. Španski fudbaler je izjavio da je „nenamerno“ uzeo kanrenon kako bi tretirao gubitak kose, a terapiju je koristio zbog alopecije.

Disciplinska komisija UEFA je zaključila da je Alvarez nenamerno prekršio antidoping pravila i odlučila je da suspenduje fudbalera Atletika do 2. aprila 2026. godine. On će moći će da se vrati treninzima 2. februara naredne godine.

Alvarez (30) je član Atletika od 2016. godine.

