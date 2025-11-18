OGLASILA SE KOMISIJA ABA LIGE: ”Sudije donele ispravnu odluku”

Sudijska komisija ABA lige saopštila je danas da su arbitri doneli ispravnu odluku u finišu utakmice sedmog kola između Cedevita Olimpije i Crvene zvezde i navela da je šut košarkaša “crveno-belih” Kodija Miler-Mekintajera u poslednjoj sekundi meča bio za dva poena.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Ljubljani od Cedevita Olimpije rezultatom 87:86 u meču sedmog kola grupe B ABA lige. Utakmicu u Ljubljani su sudili Tomislav Hordov, Josip Radojković i Marko Mustapić.

“Pred kraj utakmice, igrač broj 0 Miler-Mekintajer iz KK Crvena zvezda pokušao je šut za tri poena. Lopta je prošla kroz koš kada je sat za igru ​​pokazivao 0,7 sekundi do kraja. Nakon pregleda IRS, sudije su utvrdile da postoji jasan dokaz da postignuti koš vredi dva poena i da je do kraja meča ostala jedna sekunda. Sudije su ispravno primenile IRS protokol i donele ispravnu odluku”, navodi se u saopštenju ABA lige.

“Crveno-beli” su odmah posle utakmice uložili žalbu na krajnji rezultat utakmice, preimenovanje poslednje odluke sudijske trojke kao i na celokupan sudijski kriterijum.

Pri rezultatu 87:84 za domaći tim, Miler-Mekintajer je u poslednjoj sekundi meča pogodio trojku za izjednačenje. Sudije su prvobitno pokazale da je igrač Zvezde pogodio za tri poena, ali su arbitri nakon gledanja snimka dosudili da je šut bio za dva poena.

Podsetimo ,predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić pozvao je danas rukovodstvo ABA lige na brzu akciju i kazne, zbog kako je naveo, kriminalnog ponašanja sudija i neujednačenog kriterijuma tokom utakmice protiv Cedevita Olimpije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

