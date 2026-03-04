OGLASILA SE EVROLIGA: Evo gde će igrati Makabi, Hapoel i Dubai

Povodom ratnog sukoba na Bliskom istoku u kojem učestvuje nekoliko zemalja, oglasila se i Evroliga. Pošto u elitnom takmičenju učestvuju dva kluba iz Izraela, Makabi i Hapoel, kao i jedan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubai, reagovali su njeni čelnici.

Tako je potvrđeno da će Makabi svoje utakmice kao domaćin do kraja sezone igrati u beogradskoj dvorani “Aleksandar Nikolić” .

Kada je reč o drugom klubu iz Tel Aviva, Hapoelu, oni će biti domaćini u Sofiji, dok će Dubai dočekivati rivale u “Zetri”, u Sarajevu.

Hapoel iz Jerusalima će kao domaćin u Evrokupu igrati u beogradskoj dvorani “Ranko Žeravica”.

– Evroliga će nastaviti da prati razvoj situacije, ostajući u kontaktu sa svim zainteresovanim stranama i objaviće sve izmene u vezi sa ovim odlukama u slučaju da se situacija u regionu promeni.

Evroliga trenutno procenjuje najbolje opcije za ponovno zakazivanje i/ili premeštanje ranije odloženih utakmica 21. i 30. kola. Više informacija biće objavljeno narednih dana – navodi se u saopštenju Evrolige.

Zajecaronline.com/24sedam.rs/N.B.

