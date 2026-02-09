OFK Beograd trijumfovao protiv Čukaričkog u Zaječaru

Fudbaleri OFK Beograda pobedili su danas u Zaječaru ekipu Čukaričkog rezultatom 2:0 (1:0) u utakmici 22. kola Superlige Srbije.

Golove za OFK Beograd postigli su Henri Ado u 32. i Rodić u Milan Rodić u 90+2. minutu. Fudbaler Čukaričkog Filip Matijašević nije iskoristio penal za svoj tim u 52. minutu, pošto je golman “romantičara” Balša Popović zaustavio njegov udarac.

Fudbaleri Čukaričkog se nalaze na šestom mestu na tabeli SLS sa 30 bodova, dok je OFK Beograd na osmoj poziciji sa 29.

OFK Beograd će u narednom, 23. kolu SLS gostovati Novom Pazaru, dok će Čukarički dočekati Vojvodinu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

