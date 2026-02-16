ODUŠEVLJEN POKLONOM: Luka Dončić dobio na dar dres Zvezde!

Slovenački reprezentativac je veliki navijač Crvene zvezde, a na okupljanju najboljih košarkaša na svetu, dobio je i prigodan poklon, dres svog voljenog kluba.

ODUŠEVLJEN POKLONOM

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Mozzart Sport (@mozzartsport)

Nedavno je Dončićev saigrač iz reprezentacije, Alen Omić, govorio o njegovoj ljubavi prema Zvezdi, kao i da očekuje da jednog dana i zaigra u beogradskom klubu.

– Luka je groman navijač Crvene zvezde. Ubeđen sam da, ako se otvori šansa na kraju karijere, da bi došao u Zvezdu da odigra poslednju sezonu u Beogradu. Ja to tako vidim i osećam, ali, Bože zdravlja, videćemo šta će budućnost doneti. Mislim da mu je to velika želja. On sve zna šta se dešava u Zvezdi. Vidi i razume sve što donosi Beograd – istakao je Omić.

Zajecaronline/Sport.alo.rs/N.B.

