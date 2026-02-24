ODT ODBACIO PRIJAVU PROTIV MIRJANE PAJKOVIĆ! Nema krivičnog dela prinude na štetu Dejana Vukšića

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu koju je Uprava policije, Odeljenje bezbednosti Podgorica, podnela protiv Mirjane Pajković zbog sumnje da je počinila krivično delo prinuda na štetu bivšeg savetnika za bezbednost predsednika države Dejana Vukšića.

Iz ODT-a je saopšteno da nakon razmatranja prikupljenih dokaza i navoda iz prijave nisu utvrđeni elementi krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, zbog čega je doneta odluka o odbacivanju prijave.

Krivična prijava odnosila se na navodnu prinudu prema Vukšiću, ali je tužilaštvo ocenilo da u konkretnom slučaju nema osnova za pokretanje krivičnog postupka.

Odluka ODT-a znači da se protiv Mirjane Pajković neće voditi krivični postupak po ovoj prijavi, osim ukoliko eventualno ne budu dostavljeni novi dokazi koji bi mogli da utiču na drugačiju odluku tužilaštva.

Zajecaronline/komitet.net/standard

