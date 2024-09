Održana 135. sednica Gradskog veća u Zaječaru

Održana 135. sednica Gradskog veća

Danas je u sali Skupštine grada Zaječara održana 135. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao Vladimir Videnović zamenik gradonačelnika.

Većnici su usvojili Nacrt Odluke o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Đulići“ Zaječar u radnoj 2024/2025. godini, Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno -stambenom preduzeću „Zaječar“ Zaječar na cenu toplotne energije, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ Zaječar na cenovnik usluga redovnog izvoženja smeća u Zaječaru kao i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ Zaječar na cenovnik vanrednih komunalnih usluga sa cenom izvoženja smeća sa teritorija sela u kojima je ustanovljen organizovani sistem izvoženja smeća.

O čemu su odlučivali gradski većnici?

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar.

Pored toga, usvojen je i Nacrt Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru. Dato je zeleno svetlo i na Nacrt Rešenja o imenovanju novog direktora Centra za socijalni rad „Zaječar“.

Usvojen je i Nacrt Rešenja o povećanju koncesione naknade (Nikolić prevoz doo).

Dato je zeleno svetlo i na Predlog Rešenja o odobravanju sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2024. godini (Sportskom udruženju ‘‘Zaječar‘‘).

ZaječarOnline/zajecarinfo/O.B.