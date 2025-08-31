Održan je 32. Sabor igre u Slatini!

U Slatini je održan 32. Sabor igre, koji je okupio sedam kulturno–umetničkih društava iz Niške Banje, Gadžinog Hana, Osnića, Gamzigrada, Seselaca kod Sokobanje, Laznice i domaćina iz Slatine.

Manifestacija je i ove godine imala takmičarski karakter, pa su izabrani najbolji zdravičar, instrumentalista, ansambli u kategorijama izvornog folklora i folklora u koreografiji, kao i najlepša nošnja.

Održan je 32. Sabor igre u Slatini!

Za lepoticu Sabora proglašena je Teodora Simonović iz Gamzigrada, dok je sveukupni pobednik ovogodišnjeg Sabora KUD „Branko Miljković“ iz Gadžinog Hana.

Ovogodišnji Sabor igre održan je u okviru obeležavanja jubileja – 55 godina postojanja i rada KUD-a „Branko Olar“ iz Slatine. Organizatori manifestacije bili su KUD „Branko Olar“, MZ Slatina i Centar za kulturu grada Bora, uz pokroviteljstvo grada Bora.

Zajecaronline/fb/Lokalna.samouprava.Bor/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.