Određeni termini: Evo kada Partizan i Dubai biju bitke u finalu ABA lige

Finalna serija kreće u četvrtak, 4. juna, utakmicom u kojoj će Dubai biti domaćin.

Tim iz UAE biće domaćin i u drugom meču, 6. juna, dok će crno-beli pred svojim navijačima igrati u sredu, 10. juna.

Eventualni četvrti meč na programu je 12, a moguća majstorica 16. juna.

Partizan, koji je aktuelni šampion, u polufinalu je sa 2-0 eliminisao Crvenu zvezdu.

Dubai je tek posle majstorice izbacio podgoričku Budućnost.

Zajerčaronline/Tanjug/I.R.

