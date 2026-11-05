Određen pritvor direktoru RHMZ-a

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana direktoru Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslavu N. (71), osumnjičenom da je zajedno sa Olgom N. (71) i Đorđem N. (45) od novembra 2019. godine do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine od najmanje 650.000 evra sa znanjem da ona potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da prikriju njeno nezakonito poreklo.

Jugoslavu N. pritvor je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Olgi N. je rešenjem suda određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora. Kao i mera zabrane prilaska i komuniciranje sa svedokom koji tek treba da bude ispitan u postupku.

Istim rešenjem je prema Đorđu N. ukinuto zadržavanje, te će se on braniti sa slobode u daljem toku postupka.

Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem. Odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Svim osumnjičenima je na teret stavljeno krivično delo pranje novca. A Jugoslavu N. i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 101 Zakona o sprečavanju korupcije.

Određen pritvor direktoru RHMZ-a

Sumnja se da je Jugoslav N. u navedenom periodu izvršio gotovinske uplate novca, za koji nema poreklo u prihodima. U ukupnom iznosu od 41.878.195,00 dinara, 43.150,00 evra i 44.760,00 švajcarskih franaka na svoje račune otvorene u jednoj banci. Te je kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori.

Pri tome, u pogledu navedenog uvećanja svoje imovine nije podnosio izveštaje o bitnim promenama imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, kao javni funkcioner – direktor RHMZ. To je bio dužan da čini u skladu sa članom 69. Zakona o sprečavanju korupcije.

Olga N. je, kako se sumnja, u periodu od juna 2021. godine do 2023. godine izvršila prenos novca od najmanje 227.548,00 evr. Sumnja se da za taj novac nema poreklo u zakonitim prihodima, a prenos je vršila na ime kupovine više nekretnina-stanova, garažnog mesta, te poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori.

Đorđe N. je, kako se sumnja, u junu 2021. godine izvršio prenos novca od najmanje 1,5 miliona dinara. I to na ime kupovine stana u Crnoj Gori.

Takođe sumnja se da su Jugoslav N. i Olga N. 22. novembra 2024. godine u Čačku i 28. novembra 2024. godine u Crnoj Gori izvršili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da se prikrije njeno nezakonito poreklo. Tako što su u Čačku kod javnog beležnika zaključili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, kojim su ustupili Đorđu N. sva svojinska prava koja imaju na više stanova, garažnih mesta i katastarskih parcela, kao i jednom poslovnom prostoru.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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