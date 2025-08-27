ODBOJKAŠICE SRBIJE PORAŽENE OD JAPANA!

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas od selekcije Japana rezultatom 3:1, po setovima 25:23, 30:28, 23:25, 25:18 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe H na Svetskom prvenstvu u Bangkoku.

Japan je osvojio prvo mesto na tabeli sa osam bodova, dok je Srbija druga sa šest.

Odbojkašice Srbije će u petak u osmini finala SP igrati protiv Holandije, koja je osvojila prvo mesto na tabeli grupe A. Japan će se u osmini finala sastati sa Tajlandom.

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 19 poena. Za Srbiju na meču sa Japanom nije igrala Tijana Bošković, koja se povredila na duelu sa Kamerunom.

U reprezentaciji Japana najbolja je bila Maju Išikava, koji je zabeležila 19 poena.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

