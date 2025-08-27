Izdvajamo Sport Vesti

ODBOJKAŠICE SRBIJE PORAŽENE OD JAPANA!

27.08.2025.
foto:pinterest

ODBOJKAŠICE SRBIJE PORAŽENE OD JAPANA!

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas od selekcije Japana rezultatom 3:1, po setovima 25:23, 30:28, 23:25, 25:18 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe H na Svetskom prvenstvu u Bangkoku.

Japan je osvojio prvo mesto na tabeli sa osam bodova, dok je Srbija druga sa šest.

Odbojkašice Srbije će u petak u osmini finala SP igrati protiv Holandije, koja je osvojila prvo mesto na tabeli grupe A. Japan će se u osmini finala sastati sa Tajlandom.

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 19 poena. Za Srbiju na meču sa Japanom nije igrala Tijana Bošković, koja se povredila na duelu sa Kamerunom.

U reprezentaciji Japana najbolja je bila Maju Išikava, koji je zabeležila 19 poena.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar