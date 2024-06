OD SAOBRAĆAJNOG POLICAJCA U BEOGRADU DO BIVŠEG POLICAJCA U BORU!

Da stav aktuelnog vrha MUP-a da ne postoji nikakva tolerancija za korumpirane policajce, nije samo mrtvo slovo na papiru, pokazuje i slučaj bivšeg policajca, inspektora iz Bora, Popović Voislava.

Popović je u aprilu mesecu 2024. godine udaljen iz policije zbog podnošenja krivične prijave od strane Sektora unutrašnje kontrole. Prijava je podsesena za krivično delo Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka. Za ovo delo je zaprećena kazna od 3 godine zatvora. Praktično, nakon samo 4 godine koliko je bio inspektor.

Po nezvaničnim izjavama upućenih građana, to je samo vrh kriminalnog brega koji je na putu da se rasvetli. Ne samo što je udaljen iz policije, nego mu je oduzeto i službeno i privatno naoružanje. Procena je bila da je labilnog psihičkog stanja, ali i da kod njega postoji mogućnost zloupotreba opijata.

Time je stavljena tačka na jedan period kojim je bivši policijski inspektor konstantno narušavao ugled i autoritet policije u rudarskom gradu istočne Srbije. MUP je složen saomodrživ sistem koji je tako organizovan da sam odbacuje kadar nedostojan tog zvanja, a to je na ovom primeru, najverovatnije bio slučaj.

Poverljive podatke koristio za novinarske tekstove preko kuma

Građani koji su upućeni u slučaj i imali uvid u neke od dokaza, ukazuju na to da je Popović poverljive podatke iz istraga pisao kao novinarske tekstove i iznosio preko svog kuma, poznatog advokata iz Beograda (ime poznato redakciji), medijskoj kući NOVA S, a i izvesnoj Vesni Veizović, novinarki manje poznatog portala Vaseljenska, koja je te tekstove izbacivala na istoimenom sajtu. Sve u cilju da lažnim predstavljanjem događaja uruši ugled pripadnika MUP-a. Sa druge strane da sebe pokuša da prikaže kao uzbunjivača i žrtvu sistema.

Popović je svoju karijeru u policiji započeo kao saobraćajni policajac u Beogradu. Kasnije je prešao u Jedinicu za zaštitu ličnosti. Ubrzo je ušao u fokus Sektora unutrašnje kontrole, zbog, kako nezvanično saznajemo, različitih malverzacija i prenošenja poruka i informacija izmedju lica koja su bila pod opservacijom Jedinice.

Da bi se smanjila šteta koja je mogla nastupiti, Popovića proteruju u Bor. Godine 2019. iako bez ikakve zvanične policijske škole od tadašnjeg rukovodstva je bio promovisan u policijskog inspektora za borbu protiv droga. Postao je kadar od poverenja sistema unutar sistema tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.

Javna pogovaranja u gradu bakra govore da je tako započeo tamni period narko korupcije u Boru. Sa posledicama se i danas još uvek bore policijski službenici. Izvori bliski tužilaštvu u Zaječaru, koje je postupalo po zaplenama narkotika po kojima je dostavljao Popović i prikazivao kao zvanične rezultate policije svedoče da je za preko 20 krupnijih zaplena nije bilo validnih dokaza.

Ti predmeti su ili obustavljani ili je dolazilo do odbačaja. Lica koja su bila procesuirana na identičan način opisivala su ko i kako im je podmetao zaplene u kućama i stanovima gde žive, ili ostavljao po kolima.

Imao reakcije na poligrafu na pitanja vezana za narko dilere

Po informacijama koje se mogu proveriti, bivšeg policajca dva puta su podvrgavali poligrafskom ispitivanju. U oba slučaja je imao reakcije na saradnju sa narko dilerom i višestrukim povratnikom Savić Dušanom iz Bora i maloletnim V.R. Reakcije na podmetanja i fabrikovanja zaplena i dokaza, na uzimanje novca i narkotika od pomenutih narko dilera i na zaštitu koju im pruža. Zbog toga je početkom 2023. godine, nakon smenjivanja tadašnjeg načelnika PU Bor B.S., sklonjen sa poslova borbe protiv droga. To je automatski uticalo na to da je napred imenovani i do tada zaštićen narko diler i povratnik Savić Dušan uhapšen. I to sa preko 20 kilograma narkotika koji su pronađeni zakopani u njegovoj kući. O tome svedoči i članak sa video zapisom MUP-a.

Građani strahovali da i oni mogu biti žrtve bivšeg policajca

Strah od toga da svako može biti žrtva inspektora Popovića, i javna tajna da se tako sprovode hapšenja i podmetanja narkotika, dovela je do građanske borbe protiv tada zaštićenog policajca. Prvo uglavnom preko društvenih mreža gde su građani ukazivali na to šta i kako on zloupotrebljava svoju policijsku značku. Kasnije i do direktnog ukazivanja na njega grafitima na zgradi stanovanja i službenom vozilu koje je koristio u to vreme.

Inače je Popović preko svojih veza i veza svog kuma (ime poznato redakciji) u policiji i drugim strukturama pokušao da svoje inkriminišuće aktivnosti sa krivično-pravnog i krivično-procesnog terena prebaci na teren mobinga, a nepoštovanje koje je godinama iskazivao prema kolegama iz neposrednog okruženja je dovelo do toga da oni interpretiraju svoja saznanja o aktivnostima koje je imao u prethodnom periodu, o kontaktima koje je ostvarivao , na koji način je lažno prezentovao realnu situaciju i od koga je u strukturama PU Bor i višim instancama MUP-a imao podršku za svoje aktivnosti.

Tražio premeštaj, niko nije hteo da sa njim sarađuje

Nakon svog profesionalnog debakla koji je trajao od 2019. do 2023. pisanim putem zatražio da bude premešten iz kriminalističke policije. Razloga je bio što ni jedan policijski službenik te jedinice javno nije želeo da sa njim radi i sarađuje.

Dobio je saglasnost svih nadležnih rukovodilaca, ali do premeštaja nije došlo. Nijedna druga organizaciona jedinica nije želela da ga primi. Verovatno zbog svega napred napisanog.

Osuđen na 4 meseca zatvora zbog izazivanja saobraćajne nezgode i nanošenja teških telesnih povreda

Kao kruna završetka „uspešne“ karijere inspektora Popović Voislava je pravosnažna presuda u aprilu 2023. godine. Osuđen je na 4 meseca zatvora uslovno. I to zbog toga što je u februaru 2019. službenim vozilom policije kojim je upravljao, a kako upućeni kolege nezvanično tvrde vraćajući se sa slave bez službenog naloga i pod dejstvom alkohola što je naravno zataškano, udario dva maloletna lica na motoru (M.N. i B.G.) od kojih je lice B.G. zadobio teške telesne povrede i to prelom ključne kosti, višestruki prelom krsne kosti, prelom obe preponske kosti, obostrani prelom poprečnog nastavka petog slabinskog pršljena i krvni izliv u maloj karlici.

Kako je moguće da shodno ovako teškim povredama i činjenici da je proglašen krivim sud bivšeg policajca osudio samo na 4 meseca? Ovo ostaje na savest postupajućem sudiji u predmetu.

Korumpiranog policajca hoće samo Nova S

Proizilazi zaključak da će Popović Voislav i njemu slični, kao mediokritet i negativan primer, morati da sačekaju neko drugo vreme, kada bi možda ponovo mogali da u policiji inkriminišućim radnjama grade blistavu karijeru. Za sada mu dobro ide kao dopisniku, uredniku i autoru tekstova za NOVU S, Vaseljensku.net i Novivesnik.net.

