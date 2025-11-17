„OČEKUJEM DA ME HRVATSKO PRAVOSUĐE I TUŽILAŠTVO IZVESTI DOKLE SU STIGLI!“ Saša Mirković o užasnom napadu: „Jedva su mi sastavili ruku“

„OČEKUJEM DA ME HRVATSKO PRAVOSUĐE I TUŽILAŠTVO IZVESTI DOKLE SU STIGLI!“

Direktor i vlasnik Hype produkcije, Saša Mirković, nedavno je u podkastu Bokija 13 govorio o nedavnoj situaciji, koja mu se desila, a za svaku osudu je.

Kriminalac Velbor Popović Pop je pokušao da ubije Mirkovića ispred hotela Sheraton u Zagrebu. Nakon što je operisan u klinici „Rebro“, Saša je podneo dva krivična postupka protiv Popovića, koji se goni za dva krivična dela. Nanošenje teških telesnih povreda i pokušaj ubistva.

„OČEKUJEM DA ME HRVATSKO PRAVOSUĐE I TUŽILAŠTVO IZVESTI DOKLE SU STIGLI!“

„Hrvatska država to radi. Na njenoj teritoriji se to desilo, u Zagrebu. Ja očekujem da hrvatsko pravosuđe i hrvatsko tužilaštvo me izvesti dokle su stigli. Kao oštećena strana“, rekao je Mirković, koji je imao tešku operaciju na pomenutoj klinici.

„Hvala svim doktorima što su mi spasili ruku. Imao sam tri loma, obe koske su mi polomljene. Jedna na dva mesta, jedna na jednom mestu, jedva su je sastavili. Operacija je trajala preko četiri sata“, opisao je Saša Mirković.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

KONCERT

Legenda domaće narodne muzike, Miroslav Ilić, održaće koncerte u Sava centru 10. i 11. decembra 2025. godine. KARTE PRONAĐITE KLIKOM NA OVAJ LINK.

Mnogobrojna publika je već navikla da, tradicionalno, Miroslav svake godine nastupa u Sava centru. Tada se ore hitovi poput „Nije život jedna žena“, „Pozdravi je pozdravi“, „Polomiću čaše od kristala“…

Ovom prilikom, Ilić se oglasio putem Instagrama i otkrio da ponovo slavi rođendan na bini.

„Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas 10. i 11. decembra 2025. čekam u Sava centru da zajedno pevamo i uživamo kao što samo mi znamo! Ove godine slavimo i moj rođendan, jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas, moje verne publike? Zato, dragi moji, obezbedite svoje ulaznice i pripremite se za još jedno nezaboravno veče!“, istakao je Ilić.